Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Благовещенске

В Благовещенске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает главное управление МЧС по Амурской области.

«Ночью 22 апреля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 4-этажном доме по улице Пионерской», — рассказали в ведомстве.

Представители МЧС также рассказаали, что на момент прибытия первых расчётов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Все силы направили на спасение людей и тушение огня.

Спасатели эвакуировали из соседних квартир 13 человек, из них трое детей — для этого использовались специальные спасательные устройства. Площадь возгорания удалось удержать в пределах 60 квадратных метров. На тушении работают 22 специалиста и пять единиц техники, из которых 18 человек и четыре машины — от МЧС России. Психологи ведомства также оказывают помощь на месте происшествия.

Точные причины случившегося и детали произошедшего выясняют следователи, дознаватели МЧС России, а также эксперты, привлечённые из испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек при пожаре в Благовещенске. Их не стало в жилом доме на улице Северной. Сигнал о возгорании поступил спасателям поздно вечером 21 февраля. К моменту прибытия пожарных веранда и кровля уже горели открытым пламенем.