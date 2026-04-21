В Приморье при пожаре в частном доме погибла трёхлетняя девочка

В Приморском крае при пожаре в частном доме погибла трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл утром на станции Свиягино. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 9:00 по местному времени. Спасатели прибыли на место уже через несколько минут после вызова.

«Сегодня в 9:00 (2:00 мск) на телефон ПСС поступило сообщение о возгорании в частном доме на железнодорожной станции Свиягино. Уже через четыре минуты после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России», — сказано в публикации.

Пока пожарные были в пути, из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых, которые спасли двоих детей. Несовершеннолетние были госпитализированы, однако трёхлетнюю девочку спасти не удалось. Пожар смогли ликвидировать на площади около 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре в Нижегородской области погибли четыре человека. Огнём оказались охвачены сразу две квартиры многоквартирного дома на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.