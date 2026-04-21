Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 07:00

В Приморье при пожаре в частном доме погибла трёхлетняя девочка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORN340 Studio Images

В Приморском крае при пожаре в частном доме погибла трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл утром на станции Свиягино. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 9:00 по местному времени. Спасатели прибыли на место уже через несколько минут после вызова.

«Сегодня в 9:00 (2:00 мск) на телефон ПСС поступило сообщение о возгорании в частном доме на железнодорожной станции Свиягино. Уже через четыре минуты после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России», — сказано в публикации.

Пока пожарные были в пути, из дома самостоятельно эвакуировались двое взрослых, которые спасли двоих детей. Несовершеннолетние были госпитализированы, однако трёхлетнюю девочку спасти не удалось. Пожар смогли ликвидировать на площади около 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

9 тысяч человек лишились жилья из-за адского пожара, спалившего целую деревню в Малайзии

Ранее Life.ru рассказывал, что при пожаре в Нижегородской области погибли четыре человека. Огнём оказались охвачены сразу две квартиры многоквартирного дома на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar