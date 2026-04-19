9 тысяч человек лишились жилья из-за адского пожара, спалившего целую деревню в Малайзии
В Малайзии пожар уничтожил плавучую деревню Кампунг-Бахагия
Обложка © Telegram / SHOT
В Малайзии огонь уничтожил плавучую деревню Кампунг-Бахагия — более тысячи домов сгорели дотла, около 9 тысяч человек остались без крова, эвакуированы более 400 жителей, пишет Sinar Harian.
В Малайзии огонь уничтожил плавучую деревню Кампунг-Бахаги. Видео © X / Weather Monitor
Пламя охватило посёлок сегодня рано утром. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и плотной застройки. Эвакуированных доставили в пункты временного размещения. Борьба с огнём продолжается — ситуацию осложняет отлив, который затруднил быстрый поиск воды.
