9 тысяч человек лишились жилья из-за адского пожара, спалившего целую деревню в Малайзии

В Малайзии огонь уничтожил плавучую деревню Кампунг-Бахагия — более тысячи домов сгорели дотла, около 9 тысяч человек остались без крова, эвакуированы более 400 жителей, пишет Sinar Harian.

В Малайзии огонь уничтожил плавучую деревню Кампунг-Бахаги. Видео © X / Weather Monitor

Пламя охватило посёлок сегодня рано утром. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и плотной застройки. Эвакуированных доставили в пункты временного размещения. Борьба с огнём продолжается — ситуацию осложняет отлив, который затруднил быстрый поиск воды.

