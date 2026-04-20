20 апреля, 20:46

Пожар в Нижегородской области унёс жизни четырёх человек

Пожар в Нижегородской области. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в Нижегородской области. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

В населённом пункте Нижегородец Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области произошёл смертельный пожар. В региональном МЧС сообщили, что огонь охватил две квартиры в многоквартирном доме на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 14 жильцов. Четыре человека спасти не удалось — их личности пока не установлены.

Пожар в Нижегородской области. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в Нижегородской области. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи уже осматривают место происшествия и тела погибших.

9 тысяч человек лишились жилья из-за адского пожара, спалившего целую деревню в Малайзии
9 тысяч человек лишились жилья из-за адского пожара, спалившего целую деревню в Малайзии

Ранее Life.ru рассказывал, как в одном из ЖК в Новой Москве мужчина устроил пожар, а позже упал с верхних этажей и умер. Очевидцы рассказывали, что сначала он прошёл в помещению пункта выдачи заказов, чтобы поджечь находящиеся там товары.

Артём Гапоненко
