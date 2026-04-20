Пожар в Нижегородской области унёс жизни четырёх человек

В населённом пункте Нижегородец Дальнеконстантиновского округа Нижегородской области произошёл смертельный пожар. В региональном МЧС сообщили, что огонь охватил две квартиры в многоквартирном доме на улице Ленина. Площадь возгорания достигла 80 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 14 жильцов. Четыре человека спасти не удалось — их личности пока не установлены.

Пожар в Нижегородской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи уже осматривают место происшествия и тела погибших.

