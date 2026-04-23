В Махачкале загорелась крыша жилого дома на площади 600 квадратных метров

В столице Дагестана произошло возгорание в многоквартирном жилом здании. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пламя распространилось на кровлю мансардного этажа.

«По прибытии на место установлено, что огнём охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 кв. метров», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Сообщение о воспламенении в квартире многоэтажки поступило в 22:25 по московскому времени. Пожар возник в квартире на мансардном седьмом этаже.

«Всего к тушению привлечены от РСЧС 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и 7 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее в Благовещенске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли три человека, в том числе один ребёнок. На момент прибытия первых расчётов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Все силы направили на спасение людей и тушение огня.