Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 01:44

В Западной Вирджинии из-за химвыброса на заводе погибли два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Два человека погибли и ещё 19 пострадали в результате выброса химических веществ на предприятии в Западной Вирджинии. Такой информацией делится агентство Associated Press.

Согласно данным СМИ, утечка случилась на заводе по регенерации серебра в поселении Институт. Причиной инцидента послужила реакция азотной кислоты и другой неназванной субстанции.

Все случаи тяжёлых отравлений, включая смертельные, произошли непосредственно на производственной площадке. После выброса для жителей близлежащих районов был объявлен режим самоизоляции. Затем началась масштабная операция по ликвидации последствий аварии.

Владелец предприятия, компания Ames Goldsmith, выразила соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, пообещав сотрудничать с местными властями для выяснения причин трагедии.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar