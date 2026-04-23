В Западной Вирджинии из-за химвыброса на заводе погибли два человека

Два человека погибли и ещё 19 пострадали в результате выброса химических веществ на предприятии в Западной Вирджинии. Такой информацией делится агентство Associated Press.

Согласно данным СМИ, утечка случилась на заводе по регенерации серебра в поселении Институт. Причиной инцидента послужила реакция азотной кислоты и другой неназванной субстанции.

Все случаи тяжёлых отравлений, включая смертельные, произошли непосредственно на производственной площадке. После выброса для жителей близлежащих районов был объявлен режим самоизоляции. Затем началась масштабная операция по ликвидации последствий аварии.

Владелец предприятия, компания Ames Goldsmith, выразила соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, пообещав сотрудничать с местными властями для выяснения причин трагедии.

Недавно в Бухаресте на территории теплоэлектроцентрали CET Vest произошёл мощный взрыв. После инцидента на объекте возник пожар. По данным главы департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, возгорание охватило два трансформатора. Чиновник подчеркнул, что обошлось без жертв.