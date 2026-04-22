Радиация на тарелке: Цезий-137 из Чернобыля нашли в австрийских продуктах

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС продолжают проявляться спустя 40 лет. Так, в австрийской земле Верхняя Австрия специалисты обнаружили следы изотопов цезия в различных продуктах питания, включая овощи, фрукты и мясо. Эти данные были опубликованы газетой Krone Zeitung, основываясь на результатах масштабного исследования 601 пробы, проведенного с апреля 2021 по апрель 2026 года.

Эколог Стефан Кайнедер отметил, что районы Мюльфиртель, Зальцкаммергут и центральные области земли, подвергшиеся наиболее сильным радиоактивным дождям в апреле 1986 года, остаются наиболее затронутыми. В частности, радиоактивный изотоп цезий-137 был выявлен в некоторых образцах овощей, фруктов и, особенно, грибов.

Исследование выявило, что мясо диких животных содержит наибольшее количество цезия-137, достигая 238 Бк/кг, что значительно выше, чем в сыром молоке (около 0,5 Бк/кг). Однако эксперты по радиационной безопасности успокаивают общественность, заявляя, что редкое употребление продуктов с уровнем радиоактивности до 600 Бк/кг, таких как дичь или грибы, не опасно, если остальная пища безопасна.

Статистика онкологических заболеваний в Верхней Австрии за период с 1984 по 2023 год показывает средний уровень по стране, а по некоторым органам, чувствительным к радиации, и щитовидной железе, заболеваемость даже ниже среднероссийских показателей.

Ранее на Украине пресекли деятельность компании, которая более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Речь о территории общей площадью больше 190 гектаров в Вышгородском районе. По версии следствия, участки незаконно перевели в коммунальное владение, после чего передали частной компании.