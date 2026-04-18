В лесах Германии тысячами истребляют «чернобыльских» радиоактивных кабанов

Газета Bild, ссылаясь на данные Федерального административного ведомства, сообщила, что немецкие охотники в прошлом году добыли около 3000 кабанов, зараженных радиоактивным цезием-137. Причиной этого является высокий уровень радиации в лесах Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Тюрингии и Саксонии, возникший после аварии на Чернобыльской АЭС.

Цезий-137, период полураспада которого составляет около 30 лет, продолжает оставаться в почве, откуда его поглощают растения и грибы, являющиеся пищей для кабанов.

«В общей сложности 2927 кабанов, в том числе поросят, подстреленных охотниками в Германии, были утилизированы из-за чрезмерного облучения», — говорится в публикации.

Согласно информации Bild, в утилизированном мясе кабанов выявлено превышение уровня радиоактивного цезия-137. Охотники, чья добыча оказалась зараженной, не смогли продать мясо и получили компенсации от властей: около 204 евро за взрослого кабана и около 102 евро за поросёнка.

Ранее на Украине пресекли деятельность компании, которая более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Речь о территории общей площадью больше 190 гектаров в Вышгородском районе. По версии следствия, участки незаконно перевели в коммунальное владение, после чего передали частной компании.