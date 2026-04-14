Следы Чернобыля нашли в грибах в Финляндии спустя 40 лет

Следы Чернобыльской катастрофы до сих пор фиксируются в грибах в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на исследование управления по радиационной и ядерной безопасности STUK.

Учёные проанализировали 875 образцов 60 видов грибов, собранных в 2025 году. Результаты показали, что радиоактивные вещества, несмотря на снижение концентрации, всё ещё обнаруживаются спустя почти 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом менее 10% образцов превысили рекомендуемый уровень безопасности в 600 беккерелей на килограмм. Самые высокие показатели зафиксированы в регионах Кюменлааксо, Пирканмаа и Пяйят-Хяме — там, где в своё время выпало больше всего радиоактивных осадков.

В STUK подчеркнули, что в целом дикорастущие грибы остаются безопасными для употребления. По оценкам специалистов, чтобы получить заметную дозу радиации, человеку нужно съесть около 12 килограммов таких грибов — это сопоставимо с уровнем облучения во время перелёта из Хельсинки в Нью-Йорк.

Ранее на Украине пресекли деятельность компании, которая более пяти лет выращивала кукурузу и пшеницу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Речь о территории общей площадью больше 190 гектаров в Вышгородском районе. По версии следствия, участки незаконно перевели в коммунальное владение, после чего передали частной компании.