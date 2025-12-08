Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 12:25

Разоблачение загадки Чернобыля: Учёный раскрыл, почему собаки стали синими и при чём тут туалеты

Учёный Муссо связал синий окрас собак в Чернобыле с красителем из биотуалетов

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Необычный синий окрас собак в Чернобыльской зоне связан с красителем из биотуалетов, а не с радиационными мутациями. К такому выводу пришёл биолог Тимоти Муссо, о чём рассказал телеканал Fox News.

Обложка © X / LoisAceLane

Обложка © X / LoisAceLane

Профессор заявил, что нестандартный окрас не является следствием какого-либо физиологического изменения на фоне облучения или эволюционной адаптации животных к радиационному фону. Учёный отметил, что такое могло произойти совершенно по иному поводу.

По его заверению, собакам свойственно поваляться в грязи или нечистотах, и именно так они и могли случайно занести на шерсть краситель из туалетов для рабочих, которые трудятся в упомянутой зоне.

Синие собаки из Чернобыля могли быть частью рекламной акции
Синие собаки из Чернобыля могли быть частью рекламной акции

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. В Clean Futures Fund отметили, что, несмотря на необычный цвет шерсти, собаки выглядят активными и здоровыми. Эти животные, предположительно, потомки домашних собак, оставленных после эвакуации в 1986 году.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Новости науки
  • Чернобыль
  • Украина
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar