Разоблачение загадки Чернобыля: Учёный раскрыл, почему собаки стали синими и при чём тут туалеты

Необычный синий окрас собак в Чернобыльской зоне связан с красителем из биотуалетов, а не с радиационными мутациями. К такому выводу пришёл биолог Тимоти Муссо, о чём рассказал телеканал Fox News.

Обложка © X / LoisAceLane

Профессор заявил, что нестандартный окрас не является следствием какого-либо физиологического изменения на фоне облучения или эволюционной адаптации животных к радиационному фону. Учёный отметил, что такое могло произойти совершенно по иному поводу.

По его заверению, собакам свойственно поваляться в грязи или нечистотах, и именно так они и могли случайно занести на шерсть краситель из туалетов для рабочих, которые трудятся в упомянутой зоне.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. В Clean Futures Fund отметили, что, несмотря на необычный цвет шерсти, собаки выглядят активными и здоровыми. Эти животные, предположительно, потомки домашних собак, оставленных после эвакуации в 1986 году.