31 октября, 01:59

Синие собаки из Чернобыля могли быть частью рекламной акции

Обложка © X / LoisAceLane

Собаки с синей шерстью на территории Чернобыля могли быть частью рекламной акции организаторов незаконных экскурсий. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я думаю, эта история не фейковая, потому что периодически собак с окрашенной шерстью находят <…> Скорее всего, этих собак кто-то покрасил и выпустил», — рассказал Бурматов в интервью ТАСС.

По его мнению, организаторы нелегальных туров в Припять могли окрасить животных специально для привлечения внимания. Депутат подчеркнул, что повышение радиационной активности не могло изменить цвет шерсти собак. При этом он считает, что четвероногие могли окраситься сами в луже с красителем.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыля исследователи обнаружили собак с ярко-синим окрасом шерсти. Эти животные, предположительно, потомки домашних собак, оставленных после эвакуации в 1986 году.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

