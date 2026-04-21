Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 06:49

В Бухаресте произошёл мощный взрыв на ТЭЦ, людям советуют закрыть окна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

В Бухаресте на территории теплоэлектроцентрали CET Vest произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ, включая телеканал Antena 3.

После инцидента на объекте возник пожар. По данным главы департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, возгорание охватило два трансформатора. Информацию также подтвердил телеканал Digi24.

Чиновник подчеркнул, что обошлось без жертв. Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма в квартиры.

По предварительной оценке спасателей, угрозы распространения огня нет. При этом ситуация на месте происшествия остаётся под контролем экстренных служб.

В Туапсе ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов после атаки дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что на одном из крупнейших НПЗ в Соединённых Штатах прогремел взрыв, в результате чего пострадали несколько человек. Завод BP Cherry Point расположен в городе Блейн. Он работает с 1971 года и насчитывает около 800 сотрудников.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • румыния
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar