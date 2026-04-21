В Бухаресте произошёл мощный взрыв на ТЭЦ, людям советуют закрыть окна

В Бухаресте на территории теплоэлектроцентрали CET Vest произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ, включая телеканал Antena 3.

После инцидента на объекте возник пожар. По данным главы департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат, возгорание охватило два трансформатора. Информацию также подтвердил телеканал Digi24.

Чиновник подчеркнул, что обошлось без жертв. Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма в квартиры.

По предварительной оценке спасателей, угрозы распространения огня нет. При этом ситуация на месте происшествия остаётся под контролем экстренных служб.

