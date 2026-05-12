12 мая, 16:12

Таиланд начал проверять туристов из Южной Америки на смертельный хантавирус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /PanuShot

Таиланд взял под особый контроль туристов, прибывающих из Южной Америки, из-за вспышки хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. С момента введения проверок осмотрели уже 470 путешественников, и ни у одного не заподозрили опасное заболевание пишет местная газета Nation.

«Таиланд ввёл усиленные меры по наблюдению и проверке наличия симптомов хантавируса на своих международных контрольно-пропускных пунктах. Проверки нацелены на путешественников, прибывающих из 13 стран Южной Америки в течение последних шести недель», — говорится в материале.

У туристов измеряют температуру, спрашивают о болях в мышцах, истории поездок и контактах с животными. Местный департамент по контролю за заболеваниями также призвал граждан, возвращающихся из-за границы, к сотрудничеству. Если после пребывания в регионах риска или общения с грызунами у человека поднялась температура, появились боли в теле или необычная одышка, нужно немедленно обращаться к врачу.

В начале мая 2026 года на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины, произошла вспышка хантавируса. Инфекция обычно передаётся человеку при контакте с грызунами, однако штамм Андес способен распространяться и между людьми при тесном взаимодействии. Специфического лечения от этой болезни на данный момент не существует.

Несмотря на серьёзность ситуации, риск масштабного распространения остаётся низким. Такой оценки придерживаются специалисты ВОЗ и американского Центра по контролю заболеваний. Российские эксперты также заявляют об отсутствии оснований для введения карантинных мер внутри страны.

Отёк лёгких и высокая смертность: Биолог предупредил о рисках распространения хантавируса

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали 11 случаев заражения хантавирусом, у 9 заболевших лабораторно подтверждён тип Андес. Среди инфицированных есть как пассажиры, так и члены экипажа. Трое из заболевших скончались. Диагноз «вирус Андес» точно установлен у девяти человек, ещё по двум случаям специалисты пока говорят о предполагаемом заражении.

