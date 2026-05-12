Таиланд начал проверять туристов из Южной Америки на смертельный хантавирус

Таиланд взял под особый контроль туристов, прибывающих из Южной Америки, из-за вспышки хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. С момента введения проверок осмотрели уже 470 путешественников, и ни у одного не заподозрили опасное заболевание пишет местная газета Nation.

«Таиланд ввёл усиленные меры по наблюдению и проверке наличия симптомов хантавируса на своих международных контрольно-пропускных пунктах. Проверки нацелены на путешественников, прибывающих из 13 стран Южной Америки в течение последних шести недель», — говорится в материале.

У туристов измеряют температуру, спрашивают о болях в мышцах, истории поездок и контактах с животными. Местный департамент по контролю за заболеваниями также призвал граждан, возвращающихся из-за границы, к сотрудничеству. Если после пребывания в регионах риска или общения с грызунами у человека поднялась температура, появились боли в теле или необычная одышка, нужно немедленно обращаться к врачу.

В начале мая 2026 года на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины, произошла вспышка хантавируса. Инфекция обычно передаётся человеку при контакте с грызунами, однако штамм Андес способен распространяться и между людьми при тесном взаимодействии. Специфического лечения от этой болезни на данный момент не существует.

Несмотря на серьёзность ситуации, риск масштабного распространения остаётся низким. Такой оценки придерживаются специалисты ВОЗ и американского Центра по контролю заболеваний. Российские эксперты также заявляют об отсутствии оснований для введения карантинных мер внутри страны.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали 11 случаев заражения хантавирусом, у 9 заболевших лабораторно подтверждён тип Андес. Среди инфицированных есть как пассажиры, так и члены экипажа. Трое из заболевших скончались. Диагноз «вирус Андес» точно установлен у девяти человек, ещё по двум случаям специалисты пока говорят о предполагаемом заражении.