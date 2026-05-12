Отёк лёгких и высокая смертность: Биолог предупредил о рисках распространения хантавируса

Хантавирус представляет серьёзную угрозу, так как способен вызывать отёк лёгких. Заразиться им можно при длительном нахождении в одном помещении с больным или при интимном контакте. Лечение нельзя проводить дома — только в специализированных стационарах. Об этом «Газете.ru» заявил микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, речь, вероятно, идёт об андском штамме вируса. Его первичные хозяева — грызуны (мыши, крысы). Есть два типа заболевания: один поражает почки, другой (более опасный) — лёгкие. До недавнего времени такой вариант встречался только в Америке.

Никулин допустил лабораторное происхождение патогена. Он напомнил, что ещё в 2019 году многие вирусологи предупреждали: следующим может стать именно хантавирус. У него очень высокая смертность. В России случаев заражения пока не зафиксировано, но вирус может попасть с Украины (сообщается, что в Черниговской области пограничники регулярно гибнут от него).

«Он очень опасный, но незаразный. Заразиться можно только при тесном контакте», — резюмировал биолог.

Ранее учёные назвали 19 мая важной датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Пока речь не идёт о глобальной пандемии. Напомним, вспышка связана с судном MV Hondius. По данным ВОЗ, подтверждены девять случаев заражения штаммом Андес, три из них закончились летально. Особое внимание этот штамм привлёк из-за своей редкой особенности. Тем не менее ВОЗ пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки хантавируса Андес.