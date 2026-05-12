12 мая, 11:33

Отёк лёгких и высокая смертность: Биолог предупредил о рисках распространения хантавируса

Обложка © ChatGPT

Хантавирус представляет серьёзную угрозу, так как способен вызывать отёк лёгких. Заразиться им можно при длительном нахождении в одном помещении с больным или при интимном контакте. Лечение нельзя проводить дома — только в специализированных стационарах. Об этом «Газете.ru» заявил микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, речь, вероятно, идёт об андском штамме вируса. Его первичные хозяева — грызуны (мыши, крысы). Есть два типа заболевания: один поражает почки, другой (более опасный) — лёгкие. До недавнего времени такой вариант встречался только в Америке.

Никулин допустил лабораторное происхождение патогена. Он напомнил, что ещё в 2019 году многие вирусологи предупреждали: следующим может стать именно хантавирус. У него очень высокая смертность. В России случаев заражения пока не зафиксировано, но вирус может попасть с Украины (сообщается, что в Черниговской области пограничники регулярно гибнут от него).

«Он очень опасный, но незаразный. Заразиться можно только при тесном контакте», — резюмировал биолог.

При хантавирусной лихорадке умирает почти каждый второй больной

Ранее учёные назвали 19 мая важной датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Пока речь не идёт о глобальной пандемии. Напомним, вспышка связана с судном MV Hondius. По данным ВОЗ, подтверждены девять случаев заражения штаммом Андес, три из них закончились летально. Особое внимание этот штамм привлёк из-за своей редкой особенности. Тем не менее ВОЗ пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки хантавируса Андес.

Дарья Нарыкова
