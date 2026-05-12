ВОЗ не увидела признаков масштабной вспышки хантавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки хантавируса Андес. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Заявление прозвучало в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. При этом глава организации подчеркнул, что ситуация остаётся под наблюдением.

«На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», — сказал он.

Однако в ВОЗ не исключают роста числа заболевших в ближайшие недели. Это связано с длительным инкубационным периодом вируса. Гебрейесус также отметил, что ситуация может измениться. Поэтому специалисты продолжат следить за динамикой заражений и оценивать возможные риски.

Ранее учёные назвали 19 мая важной датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Пока речь не идёт о глобальной пандемии. Напомним, вспышка связана с судном MV Hondius. По данным ВОЗ, подтверждены девять случаев заражения штаммом Андес, три из них закончились летально. Особое внимание этот штамм привлёк из-за своей редкой особенности. Он считается единственным известным типом хантавируса, который может передаваться от человека к человеку. При этом такие случаи фиксируются нечасто. Основным источником заражения по-прежнему остаются грызуны.

Предположительно, вирус попал на борт после контакта с грызунами в Южной Америке. Основное распространение происходило именно на лайнере. После карантинных мер и эвакуации пассажиров специалисты продолжают наблюдать за ситуацией. ВОЗ и Еврокомиссия оценивают риск дальнейшего распространения инфекции для широкой общественности как очень низкий.