12 мая, 09:10

ВОЗ не увидела признаков масштабной вспышки хантавируса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Всемирная организация здравоохранения пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки хантавируса Андес. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Заявление прозвучало в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом. При этом глава организации подчеркнул, что ситуация остаётся под наблюдением.

«На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», — сказал он.

Однако в ВОЗ не исключают роста числа заболевших в ближайшие недели. Это связано с длительным инкубационным периодом вируса. Гебрейесус также отметил, что ситуация может измениться. Поэтому специалисты продолжат следить за динамикой заражений и оценивать возможные риски.

Американские врачи объяснили, когда хантавирусом можно заразиться от людей

Ранее учёные назвали 19 мая важной датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Пока речь не идёт о глобальной пандемии. Напомним, вспышка связана с судном MV Hondius. По данным ВОЗ, подтверждены девять случаев заражения штаммом Андес, три из них закончились летально. Особое внимание этот штамм привлёк из-за своей редкой особенности. Он считается единственным известным типом хантавируса, который может передаваться от человека к человеку. При этом такие случаи фиксируются нечасто. Основным источником заражения по-прежнему остаются грызуны.

Предположительно, вирус попал на борт после контакта с грызунами в Южной Америке. Основное распространение происходило именно на лайнере. После карантинных мер и эвакуации пассажиров специалисты продолжают наблюдать за ситуацией. ВОЗ и Еврокомиссия оценивают риск дальнейшего распространения инфекции для широкой общественности как очень низкий.

Николь Вербер
