Американские врачи объяснили, когда хантавирусом можно заразиться от людей

Стало известно, в каких случаях хантавирус может передаваться от человека к человеку. Об этом заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Этот хантавирус, вирус Андес — это единственный штамм, который передаётся между людьми. Но у него очень сложный механизм передачи: тесный контакт с выделениями организма, через дыхание, при использовании общих личных вещей, таких как зубная щётка», — сказал на пресс-конференции глава специального отдела CDC по реагированию на хантавирус Дэвид Фиттер.

По словам главы специального отдела CDC по реагированию на хантавирус, речь идёт о крайне ограниченном сценарии распространения инфекции. Фиттер отметил, что хантавирус давно изучен специалистами и не является новым патогеном.

Ранее сообщалось о вспышках заболеваний среди украинских пограничников в Черниговской области, в частности в Семёновском районе. Военнослужащие сталкивались с летальными исходами, связанными с хантавирусной инфекцией. Утверждается, что медики 11-го отряда Госпогранслужбы Украины фиксировали такие случаи.

Напомним, вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины. В результате заразились девять человек, трое из которых скончались. Речь идет о штамме Андес который, в отличие от других хантавирусов, обладает ограниченной способностью передаваться от человека человеку при тесном контакте. На этом фоне российские эпидемиологи и вирусологи заявляют, что угрозы распространения данного варианта вируса в России нет, а эпидемиологическая ситуация в стране является стабильной и контролируемой. Отмечалось, что хантавирусы хорошо изучены и циркулируют в природных очагах среди грызунов на территории РФ, однако местные штаммы обычно вызывают более лёгкое заболевание с поражением почек и не представляют серьёзной опасности.