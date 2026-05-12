Глава ВОЗ рассказал о нервном срыве у части пассажиров круиза MV Hondius

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius сопровождалась нервным срывом у части пассажиров. Об этом пишет Sky News.

Гебрейесус отметил, что обсуждалась возможность оставить пассажиров на корабле для изоляции, однако такой вариант, по его оценке, не рассматривался как приемлемый. Он подчеркнул, что длительное пребывание в замкнутой среде в течение нескольких недель создаёт серьёзную нагрузку на психику.

«Как вы можете себе представить, у некоторых пассажиров даже случились нервные срывы. Очень трудно находиться в небольшом контейнере в течение нескольких недель, вы можете себе представить, как это повлияло на них психологически», — сказал он.

А ранее в Нидерландах 12 сотрудников университетского медцентра Радбауд были отправлены в шестинедельный карантин из-за нарушений правил безопасности при контакте с пациентом, у которого выявили хантавирус. Меры приняли для профилактики, так как при лечении пациента не полностью соблюли действующие протоколы. Кровь, из-за особенностей вируса, должна была проходить более строгую обработку. Позже выяснилось, что мочу пациента утилизировали не по последним международным стандартам.