В Нидерландах 12 медработников отправили на карантин из-за хантавируса

В университетском медицинском центре Радбауд в Неймегене двенадцать сотрудников отправят на шестинедельный карантин после контакта с пациентом, у которого выявили хантавирус. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

В клинике заявили, что меры приняли в профилактических целях, поскольку при лечении пациента не были полностью соблюдены действующие протоколы. При этом в медцентре подчёркивают: вероятность заражения сотрудников остаётся минимальной. По данным Радбауда, кровь пациента из-за особенностей вируса должна была обрабатываться по более строгой процедуре. Позже также выяснилось, что мочу инфицированного утилизировали не в соответствии с последними международными предписаниями.

Председатель правления медцентра Бертин Лахуис заявил, что произошедшее серьёзно сказалось на всех, кого затронула ситуация. По его словам, клиника намерена тщательно изучить обстоятельства инцидента, чтобы не допустить повторения подобных случаев. Ранее власти Нидерландов ввели шестинедельный домашний карантин для граждан страны, находившихся на борту круизного лайнера.

А ранее круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, покинул порт Тенерифе. После высадки пассажиров и части экипажа лайнер взял курс на Нидерланды, где пройдёт дезинфекция. На борту нидерландского судна, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, ВОЗ подтвердила девять случаев заражения. Три человека скончались.