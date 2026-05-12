100 литров воды и аптечка: Россиянам дали советы на случай пандемии и нового карантина

Новая пандемия пока не выглядит неизбежной, но базовый набор для длительной изоляции дома лучше подготовить заранее. Инструктор по выживанию школы «Волчица» Дмитрий Алёшкин в беседе с Life.ru рассказал, какие вещи действительно пригодятся, если людям снова придётся неделями сидеть дома без нормального доступа к магазинам.

В ситуациях, когда нужно длительное время находиться дома, например, в пандемию, и, возможно, без электричества — то есть холодильник не работает, — тогда подойдут все продукты длительного хранения. Это сухие крупы, макароны, мука, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и тому подобное. По сути, можно ориентироваться на набор для похода: всё, что не портится и не сгниёт. Мясные, овощные, фруктовые консервы — всё это хорошо хранится. С рыбными нужно быть осторожнее: при высокой температуре они могут быстрее портиться. Также рекомендую иметь витамины в таблетках — если не будет доступа к свежим овощам и фруктам, их придётся чем-то заменять. Дмитрий Алёшкин Инструктор по выживанию школы «Волчица»

Эксперт также рекомендует заранее собрать полноценную аптечку: антибиотики, капли для глаз и ушей, жаропонижающие, антигистаминные и другие базовые препараты. Не один только «обезбол на все случаи жизни», а действительно широкий набор.

Если есть возможность и речь идёт, например, о даче, полезно иметь генератор — хотя бы для минимального электроснабжения. В идеале — ещё и спутниковый телефон, чтобы оставаться на связи даже в экстренных ситуациях.

«Если только для питья и приготовления еды рассчитывать воду для одного человека на один месяц, то минимально — около трёх литров в день. То есть примерно 100 литров в месяц. Это около двадцати пятилитровых бутылок — на самом деле не так уж много», — добавил специалист.

Главное — хранить воду не на солнце и следить, чтобы упаковка была герметичной. Также полезно держать в аптечке марганцовку или йод — на случай, если придётся обеззараживать подозрительную воду. Инструкции легко найти в интернете. Например, для йода иногда используют пропорцию: одна капля на литр воды, после чего воду оставляют примерно на 15 минут.

Если вы живёте за городом, можно собирать дождевую воду — для технических нужд: помыться, постирать, что-то вымыть. Важно разделять питьевую и техническую воду и всегда иметь запас чистой питьевой воды.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал ситуацию со вспышкой хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По его словам, сейчас поводов говорить о новой глобальной пандемии нет. Гебрейесус также отметил, что не считает происходящее повторением начала пандемии CoViD-19. В ВОЗ подчёркивают, что ситуация остаётся под наблюдением, угрозу международного распространения вируса пока оценивают как низкую.