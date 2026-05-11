Судно со вспышкой хантавируса покинуло порт Тенерифе

Круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, покинул порт Тенерифе. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

«Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию. <...> Судно, как вы сами можете видеть, только что вышло из порта», — заявила Гарсия. После высадки пассажиров и части экипажа лайнер взял курс на Нидерланды, где пройдёт дезинфекция.

На борту нидерландского судна, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, ВОЗ подтвердила девять случаев заражения. Три человека скончались. Из-за погодных условий лайнер временно пришвартовали у острова, чтобы безопасно высадить людей.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что риск глобального распространения хантавируса с круизного лайнера MV Hondius остаётся низким, но необходимы усилия для контроля за вирусом. Он также выразил поддержку правительствам, которые вместе с ВОЗ работают над сдерживанием вспышки. Речь идёт о штамме «Андес» — он опасен тем, что способен переходить от носителя к носителю при контакте. По версии следователей, первый заболевший подцепил вирус от грызунов ещё на суше, а в тесноте корабельных помещений инфекция быстро разошлась по людям.