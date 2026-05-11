ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи со вспышкой на лайнере

Количество подтверждённых случаев заражения хантавирусом Андес в инциденте с круизным судном MV Hondius достигло на текущий момент девяти, причём трое инфицированных скончались. Такую статистику в прямом эфире из Женевы обнародовал Оливье ле Полен, возглавляющий в Всемирной организации здравоохранения отдел эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования.

Глава отдела эпидемиологии ВОЗ пояснил, что лабораторно диагноз подтверждён у семерых заболевших. При этом именно среди этих семи человек, уточнил специалист, и зафиксированы все три летальных случая. Остальные двое пациентов на данный момент проходят клиническое наблюдение.

Ранее сообщалось, что у одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, эвакуированных в США, подтвердилось заражение хантавирусом андес. Группа из 17 американцев была вывезена с судна специальным рейсом, организованным Госдепартаментом, и в настоящее время возвращается на родину.