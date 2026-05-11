У эвакуированного с лайнера MV Hondius американца подтвердили хантавирус

У одного из пассажиров, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, подтвердилось заражение хантавирусом Андес. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения США.

17 граждан США, эвакуированных с судна, в настоящее время возвращаются на родину специальным рейсом, организованным Госдепартаментом. Сообщается, что часть пассажиров была размещена в специальных отсеках биологической изоляции из соображений безопасности.

У одного из них наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. Также отмечается, что у ещё одного пассажира тест на ПЦР показал слабоположительный результат на вирус Андес.

Ранее пассажирам круизного лайнера MV Hondius было рекомендовано пройти 42-дневный карантин после начала эвакуации людей с судна. Отсчёт периода наблюдения начинается с 10 мая. Пройти карантин можно как дома, так и в специализированных медицинских учреждениях.

Напомним, в мае 2026 года круизный лайнер MV Hondius стал эпицентром вспышки хантавируса: три человека погибли, ещё пять заразились редким штаммом андес, способным передаваться от человека к человеку. Первый случай, вероятно, произошёл после контакта с грызунами в Южной Америке, но в закрытом пространстве судна инфекция быстро разошлась по воздуху. Корабль встал на карантин у берегов Тенерифе, отрезанный от внешнего мира.

147 пассажиров и членов экипажа эвакуировали в защитных костюмах малыми партиями под надзором ВОЗ и испанских властей. Глава организации Тедрос Гебреисус лично координировал операцию и предостерёг от панических параллелей с пандемией CoViD-19, пока CDC готовили спецборт в Небраску для граждан США — глобальный риск признан низким, но локальный резонанс огромен.