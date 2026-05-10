Стал известен «нулевой пациент» круизного лайнера с хантавирусом

Установлен предполагаемый «нулевой пациент» с хантавирусом на лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд, который до посадки на борт наблюдал за птицами на свалке в Аргентине, сообщает New York Post.

Вместе с 69-летней женой Мирьям учёный отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке. В конце марта пара приехала в аргентинский город Ушуайя, где посетила местную свалку — популярное место среди орнитологов со всего мира.

Аргентинские власти подозревают, что именно там супруги вдохнули частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка. Этот грызун является основным переносчиком штамма «Андес» — единственной разновидности хантавируса, которая передаётся от человека к человеку.

1 апреля нидерландцы вместе со 112 другими пассажирами (многие из которых тоже были учёными) сели на борт MV Hondius в Ушуайе. Через пять дней у Лео появились первые симптомы, а ещё через пять — он скончался.

Мирьям покинула лайнер 24 апреля на острове Святой Елены. Она долетела до Йоханнесбурга и пересела на самолёт KLM до Амстердама, но экипаж снял её с рейса из-за плохого самочувствия. Женщина потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.

Ранее украинские паблики начали активно распространять сообщения о том, что хантавирус якобы проник в Польшу и власти уже ввели карантинные ограничения. Однако официально подтверждённых случаев заболевания этой инфекцией на польской территории в настоящий момент нет. Под медицинское наблюдение действительно поместили одного человека. Как выяснилось, он мог ранее пересекаться с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на борту которого ранее случилась вспышка инфекции.