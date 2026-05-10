10 мая, 15:09

В Польше не подтвердили случай хантавируса после вспышки на круизном лайнере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Украинские паблики массово пишут, что хантавирус якобы добрался до Польши и там начался карантин. Однако подтверждённого случая заболевания в стране на данный момент нет.

По данным RMF24, под наблюдение взяли человека, который мог контактировать с пассажиром лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку инфекции. При этом у наблюдаемого пока нет симптомов болезни. Речь идёт не о подтверждённом заражении, а о профилактическом контроле после возможного контакта.

Два финна заразились смертельным хантавирусом на борту самолёта из ЮАР

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.

Полина Никифорова
