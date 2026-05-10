В Польше не подтвердили случай хантавируса после вспышки на круизном лайнере

Украинские паблики массово пишут, что хантавирус якобы добрался до Польши и там начался карантин. Однако подтверждённого случая заболевания в стране на данный момент нет.

По данным RMF24, под наблюдение взяли человека, который мог контактировать с пассажиром лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку инфекции. При этом у наблюдаемого пока нет симптомов болезни. Речь идёт не о подтверждённом заражении, а о профилактическом контроле после возможного контакта.

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.