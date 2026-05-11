Глава ВОЗ порекомендовал пассажирам лайнера с хантавирусом 42-дневный карантин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Hendrickson
Пассажирам круизного лайнера MV Hondius рекомендовали пройти карантин сроком 42 дня. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге по завершении первого дня эвакуации людей с судна.
Глава ВОЗ отметил однозначность рекомендаций организации. Он уточнил, что отсчёт 42-дневного наблюдения начинается с 10 мая. Карантин можно пройти как дома, так и в специальном учреждении. Гебрейесус добавил, что все рекомендации носят добровольный характер. Пассажиры вправе самостоятельно выбирать место и условия изоляции.
Ранее сообщалось, что в первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту. Пассажиров репатриировали несколькими рейсами в разные страны. Завтра запланированы ещё два рейса: в Австралию на шесть человек и в Нидерланды ориентировочно на 18 пассажиров. После этого на судне останутся 34 человека.
