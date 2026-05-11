Глава ВОЗ порекомендовал пассажирам лайнера с хантавирусом 42-дневный карантин

Глава ВОЗ отметил однозначность рекомендаций организации. Он уточнил, что отсчёт 42-дневного наблюдения начинается с 10 мая. Карантин можно пройти как дома, так и в специальном учреждении. Гебрейесус добавил, что все рекомендации носят добровольный характер. Пассажиры вправе самостоятельно выбирать место и условия изоляции.

Ранее сообщалось, что в первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту. Пассажиров репатриировали несколькими рейсами в разные страны. Завтра запланированы ещё два рейса: в Австралию на шесть человек и в Нидерланды ориентировочно на 18 пассажиров. После этого на судне останутся 34 человека.