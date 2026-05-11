С лайнера с хантавирусом у Канарских островов эвакуировали 94 человека

В первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту.

Министр заявила, что операция прошла «совершенно нормально». Пассажиров репатриировали несколькими рейсами в разные страны. Завтра запланированы ещё два рейса: в Австралию на шесть человек и в Нидерланды ориентировочно на 18 пассажиров. После этого на судне останутся 34 человека. Когда эвакуация завершится, лайнер сможет покинуть район испанских Канарских островов.

Напомним, вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения. Три человека скончались. Судно направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где ранее эвакуировали людей с симптомами инфекции.

Ранее был установлен предполагаемый «нулевой пациент» с хантавирусом на лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд. До посадки на борт он наблюдал за птицами на свалке в Аргентине. Аргентинские власти подозревают, что учёный вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма «Андес». 1 апреля орнитолог вместе с женой и 112 другими пассажирами сел на борт лайнера. Через пять дней у мужчины появились симптомы, ещё через пять — он скончался. Его жена Мирьям покинула судно 24 апреля, но по пути домой потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.