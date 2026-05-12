Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправданий энергокризиса на Западе

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация вокруг обнаруженного на судне хантавируса не свидетельствует о появлении новой серьёзной угрозы. По его словам, ЕС и Великобритания используют происшествие для оправдания энергокризиса.

«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но её могут использовать для оправдания энергетических ограничений в Великобритании и ЕС», — пишет он в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал данные, в которых говорится, что образец почти полностью совпадает со штаммом, который уже фиксировался в 2018 году. Сходство, как утверждается составляет 99 %. Он подчеркнул, что специалисты не обнаружили изменений, способных усилить патогенность инфекции. Исследование не подтвердило повышенную способность вируса передаваться человеку.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. Заразиться можно не только при контакте с грызунами, но и через пыль, поэтому необходимо проводить дератизацию и дезинсекцию и соблюдать личную гигиену. В России существуют свои виды хантавируса, обычно они встречаются на юге, например, в Ставропольском и Краснодарском краях.