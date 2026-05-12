День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 22:28

Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправданий энергокризиса на Западе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация вокруг обнаруженного на судне хантавируса не свидетельствует о появлении новой серьёзной угрозы. По его словам, ЕС и Великобритания используют происшествие для оправдания энергокризиса.

«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но её могут использовать для оправдания энергетических ограничений в Великобритании и ЕС», — пишет он в соцсети X.

Дмитриев прокомментировал данные, в которых говорится, что образец почти полностью совпадает со штаммом, который уже фиксировался в 2018 году. Сходство, как утверждается составляет 99 %. Он подчеркнул, что специалисты не обнаружили изменений, способных усилить патогенность инфекции. Исследование не подтвердило повышенную способность вируса передаваться человеку.

Судно со вспышкой хантавируса покинуло порт Тенерифе
Судно со вспышкой хантавируса покинуло порт Тенерифе

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. Заразиться можно не только при контакте с грызунами, но и через пыль, поэтому необходимо проводить дератизацию и дезинсекцию и соблюдать личную гигиену. В России существуют свои виды хантавируса, обычно они встречаются на юге, например, в Ставропольском и Краснодарском краях.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar