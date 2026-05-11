«Вирус летает в пыли»: Онищенко объяснил, почему хантавирус страшнее, чем кажется

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. По его словам, заражение возможно не только при контакте с грызунами, но и воздушно-пылевым путём. Вирус может передаваться через частицы пыли, попадающие в дыхательные пути человека.

«Самая главная профилактика — это эффективное проведение дератизации. То есть, уничтожение грызунов с помощью всяких приспособлений, в том числе, и химическими, и физическими способами. Плюс дезинсекция — это клещи и все членистоногие, которые тоже участвуют периодически в этом процессе. А ещё — личная гигиена», — цитирует Онищенко kp.ru.

Онищенко отметил, что в России также распространены собственные разновидности хантавируса. Чаще всего они встречаются в южных регионах, включая Ставропольский и Краснодарский края.

Ранее сообщалось, что у одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, эвакуированных в США, подтвердилось заражение хантавирусом андес. Группа из 17 американцев была вывезена с судна специальным рейсом, организованным Госдепартаментом, и в настоящее время возвращается на родину.