«Вирус летает в пыли»: Онищенко объяснил, почему хантавирус страшнее, чем кажется

Онищенко: В РФ есть свои штаммы хантавируса, особенно на Кубани и Ставрополье

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о способах защиты от хантавируса и мерах, которые помогают снизить риск распространения инфекции. По его словам, заражение возможно не только при контакте с грызунами, но и воздушно-пылевым путём. Вирус может передаваться через частицы пыли, попадающие в дыхательные пути человека.

«Самая главная профилактикаэто эффективное проведение дератизации. То есть, уничтожение грызунов с помощью всяких приспособлений, в том числе, и химическими, и физическими способами. Плюс дезинсекция — это клещи и все членистоногие, которые тоже участвуют периодически в этом процессе. А ещё — личная гигиена», — цитирует Онищенко kp.ru.

Онищенко отметил, что в России также распространены собственные разновидности хантавируса. Чаще всего они встречаются в южных регионах, включая Ставропольский и Краснодарский края.

ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи со вспышкой на лайнере
Ранее сообщалось, что у одного из пассажиров круизного лайнера MV Hondius, эвакуированных в США, подтвердилось заражение хантавирусом андес. Группа из 17 американцев была вывезена с судна специальным рейсом, организованным Госдепартаментом, и в настоящее время возвращается на родину.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Полина Никифорова
