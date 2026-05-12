Учёный назвал дату, когда может начаться глобальная эпидемия хантавируса

19 мая может стать важной датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. Об этом The Telegraph сообщил врач и учёный из США Стивен Куэй.

На данный момент не зафиксировано ни одного подтверждённого случая заражения среди людей, не находившихся на борту судна MV Hondius, что не позволяет говорить о распространении инфекции за его пределы. Издание отмечает, что из-за длительного инкубационного периода вируса пока невозможно точно определить, могли ли пассажиры, покинувшие лайнер 24 апреля, передать инфекцию другим людям.

Стивен Куэй, анализируя сроки развития заболевания, пришёл к выводу, что в среднем симптомы у контактировавших со «вторым поколением» инфицированных проявлялись примерно через 22 дня. На основании этих расчётов он предполагает, что случаи «третьего поколения» заражений, если они возникли, могут начать проявляться около 19 мая при сохранении инкубационного периода примерно в три недели.

Ранее сообщалось о путях заражения хантавирусной инфекцией и возможных рисках для человека. Переносчиками вируса выступают мыши и крысы, при этом прямой контакт с животными для инфицирования не обязателен. Заражение может происходить при вдыхании пыли с частицами высохших выделений грызунов, например во время уборки подвалов, гаражей или дачных помещений.

Напомним, распространение хантавируса связано со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius и пока не является глобальной пандемией. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 9 случаев заражения штаммом Андес, три из которых привели к летальному исходу. Этот штамм привлек особое внимание, поскольку является единственным известным типом хантавируса, способным передаваться от человека к человеку, однако такие случаи редки, а основным источником инфекции остаются грызуны.

Заражение происходило преимущественно на борту судна, куда вирус, предположительно, был занесён после контакта с грызунами в Южной Америке. После карантинных мероприятий и эвакуации пассажиров официальные лица, включая представителей ВОЗ и Еврокомиссии, оценивают риск дальнейшего распространения инфекции для широкой общественности как очень низкий.