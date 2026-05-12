При хантавирусной лихорадке умирает почти каждый второй больной

Хантавирусная инфекция может представлять серьёзную угрозу для человека, а заражение возможно даже без прямого контакта с грызунами. Об этом «Ленте.ру» сообщила врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова.

По словам специалиста, хантавирусы переносятся мышами и крысами, однако заражение не требует прямого укуса или контакта с животным. Инфицирование возможно при вдыхании пыли, содержащей частицы высохших выделений грызунов. Подобный риск возникает во время уборки подвалов, гаражей или дачных помещений. Также вирус может попасть в организм через продукты, которые контактировали с грызунами.

«В России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — тяжёлое заболевание, которое разрушает сосуды и бьёт по почкам. Главная опасность вируса — в его скрытности. Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле», — сказала она.

Врач подчеркнула, что при позднем обращении состояние может резко ухудшиться, а смертность при тяжёлых формах достигает 40%. Отдельно специалист указала, что вакцины от хантавируса не существует, а терапия ограничена. В качестве профилактики она рекомендовала защищать продукты от грызунов, соблюдать гигиену при уборке и использовать маски или респираторы в потенциально заражённых помещениях.

Ранее сообщалось об особенностях передачи хантавирусной инфекции между людьми. Лишь один штамм — вирус Андес — способен распространяться от человека к человеку, и то только при крайне тесном контакте.

Напомним, весной 2026 года внимание к хантавирусу приковано из-за резонансной вспышки на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике, вызванной южноамериканским штаммом Андес. В ответ на это в России усилен санитарно-карантинный контроль на границе, однако специалисты подчёркивают, что прямой угрозы распространения именно этого штамма в стране нет, а введение общего карантина не требуется.

При этом на территории РФ, включая среднюю полосу, существуют природные очаги хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), и пик заболеваемости традиционно приходится на дачный сезон, но текущая эпидемиологическая ситуация оценивается Роспотребнадзором как стабильная и контролируемая. Основным путём заражения остается контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности, поэтому главной мерой защиты в весенне-летний период является осторожность при уборке дачных помещений с использованием масок и влажной дезинфекции.