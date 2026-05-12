Глава ВОЗ: На круизном судне MV Hondius выявили 11 случаев хантавируса

Одиннадцать случаев заражения хантавирусом зафиксировали на круизном судне MV Hondius, у девяти заболевших подтвердился тип Андес. Данные привёл глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Среди инфицированных — и пассажиры, и представители экипажа. Трое скончались.

Диагноз «вирус Андес» лабораторно установлен у девяти человек. В отношении ещё двоих врачи говорят о предполагаемом заражении.

«Все одиннадцать случаев приходятся на пассажиров или членов экипажа судна», — подчеркнул Гебреисус. Его комментарий прозвучал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Распространение инфекции за пределы лайнера не зафиксировано. Специалисты продолжают наблюдение за контактной группой.

Вспышка хантавируса была зафиксирована в начале мая 2026 года на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины. Вирус передаётся в основном через контакты с грызунами, однако штамм Андес способен распространяться и между людьми при тесном контакте, при этом специфического лечения не существует. Риск масштабного распространения, по оценкам ВОЗ и CDC, остаётся низким. Российские эксперты заявляют об отсутствии оснований для карантина внутри РФ, ссылаясь на работу системы «Санитарный щит» и отсутствие данного варианта вируса в стране.