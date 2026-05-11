От пустыни до рифов Красного моря: Что ждёт российских туристов в Саудовской Аравии без визы

С 11 мая 2026 года россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в году — страна, ещё недавно закрытая для туристов, открывает двери. Чем там можно заняться, рассказывает URA.ru.

Безвизовый режим действует для туристических, частных и краткосрочных деловых поездок. Для работы, учёбы, хаджжа или умры по-прежнему потребуется виза. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев после окончания поездки. Страховка не обязательна, но пренебрегать ей не стоит.

Саудовская Аравия поражает контрастами: небоскрёбы соседствуют с древностями, а пустыни — с рифами Красного моря. Эр-Рияд: Небесный мост (300 м) с панорамой города, крепость Масмак XIX века, Национальный музей, Скала Мира (обрывы до 300 м) и историческая Эд-Диръия под охраной ЮНЕСКО. Джидда: Старый город Аль-Балад из кораллового камня, фонтан короля Фахда (312 м) и парк скульптур под открытым небом. Аль-Ула: Скальные гробницы Хегры (аналог Петры) и зеркальное здание Maraya. Мекка и Медина — только для мусульман. Природа: Пустыня Руб-эль-Хали с красными дюнами, эко-курорт «Красное море» и горный парк Асир для треккинга.

Официальный язык — арабский, но в туристических зонах и отелях распространён английский. Государственная религия — ислам суннитского толка. Лучшее время для поездки — с середины октября до середины апреля: днём +25 °C, вечером +18 °C, в пустыне до +5 °C. Зимой возможны дожди и снег на севере, весной — песчаные бури. Для пляжного отдыха на Красном море выбирайте апрель или октябрь–ноябрь.

