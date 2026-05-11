Россияне с 11 мая могут посещать Саудовскую Аравию без виз

С понедельника, 11 мая, граждане России могут совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без виз. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ уточнили: россияне могут въезжать и пребывать в королевстве без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Главное условие — они не должны осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории страны. Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу. Аналогичные права при посещении России получили и граждане Саудовской Аравии.

В 2025 году количество поездок россиян в королевство выросло на 42%, а саудовских подданных в РФ — более чем на 35%. Межправительственное соглашение об отмене визовых требований призвано содействовать наращиванию этих обменов, указали в МИД.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза в 2025 году выдали россиянам более 620 тысяч виз. Это на 10,2% больше, чем годом ранее. Показатель стал рекордным с начала 2022 года. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз. Теперь россиянам нужно запрашивать отдельное разрешение на каждую поездку. Это усложняет планирование путешествий, даже если сама возможность получить визу сохраняется.