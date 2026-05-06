Euractiv сообщил о внезапном росте выдачи виз россиянам странами ЕС

Страны Евросоюза в 2025 году выдали россиянам более 620 тысяч виз. Это на 10,2% больше, чем годом ранее, сообщает Euractiv. Показатель стал рекордным с начала 2022 года. При этом в публикации не уточняется, с чем именно связан рост числа выданных разрешений.

В 2022 году страны ЕС оформили гражданам России около 610 тысяч виз. В 2023-м показатель снизился до 462 тысяч, а затем начал восстанавливаться: в 2024 году россиянам выдали 574 тысячи виз.

На этом фоне в Европе продолжали ужесточать отдельные правила для российских туристов. В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз.

Теперь россиянам нужно запрашивать отдельное разрешение на каждую поездку. Это усложняет планирование путешествий, даже если сама возможность получить визу сохраняется.

Ранее эксперты туристического рынка отмечали, что чаще других шенгенские визы россиянам выдают Испания, Франция, Италия и Греция.

Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств. Единая виза позволяет перемещаться между ними без внутреннего пограничного контроля, если у путешественника нет дополнительных ограничений по маршруту или срокам пребывания.