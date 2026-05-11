Россиян могут пустить без виз ещё в три страны

Россия обсуждает возможность введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Если переговоры завершатся успешно, поездки в эти страны для россиян могут стать проще. Сроки возможного запуска такого порядка пока не уточняются.

«В России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время», — говорится в сообщении.

На данный момент граждане России могут без виз посетить 86 стран мира. Кроме того, в 38 государствах доступен упрощённый порядок въезда, предполагающий упрощённую визу или визу по прибытии.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне с 11 мая могут посещать Саудовскую Аравию без виз. В МИД РФ уточнили: россияне могут въезжать и пребывать в королевстве без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.