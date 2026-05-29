Юрист Хаминский: Мошенники могут воспользоваться оставленными в магазине чеками

Кассовые чеки, которые покупатели оставляют возле терминалов или на выходе из магазинов, могут использоваться в мошеннических схемах. Об этом RT рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, на некоторых чеках содержатся QR-коды, номера бонусных программ и сведения о покупке. Эти данные позволяют злоумышленникам выдавать себя за сотрудников банков или торговых сетей и совершать звонки, которые могут выглядеть убедительно для потенциальной жертвы. Хаминский отметил, что чеки иногда используют и для незаконного возврата товаров.

Юрист подчеркнул, что особую осторожность стоит соблюдать с чеками из магазинов электроники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. По его словам, они могут косвенно указывать на уровень дохода человека, а также раскрывать его потребительские привычки.

«Более безопасной альтернативой являются электронные чеки, однако и в этом случае важно защищать электронную почту и аккаунты в сервисах магазинов», — подчёркивает он.

Ранее стало известно, что лидером по частоте использования среди преступных схем в коммунальной сфере по итогам мая оказались ложные уведомления о неоплаченных счетах. Человеку приходит сообщение о том, что он пропустил оплату, получил штраф и теперь у него есть долг. Чтобы всё исправить, ему предлагают перейти по присланной ссылке. Второе сообщение якобы от управляющей компании предупреждает о необходимости актуализировать личные данные жильцов.