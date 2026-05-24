«Срочно оплатите по ссылке»: Юрист назвал пять самых популярных схем мошенников в сфере ЖКХ

Лидером по частоте использования среди преступных схем в коммунальной сфере по итогам мая оказались ложные уведомления о неоплаченных счетах. Данные об этом предоставил РИА «Новости» заслуженный юрист РФ, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьёв.

Специалисты проекта проанализировали пять самых распространённых способов отъёма денег у граждан через услуги ЖКХ. На первом месте, как уточнил эксперт, оказались письма в мессенджерах и на электронную почту от фальшивого «Инфоцентра ЖКХ». Человеку сообщают, что он пропустил срок внесения платы, получил штраф, и теперь у него висит долг. Чтобы всё списать, жертве предлагают кликнуть по присланной ссылке.

Вторую строчку занимает рассылка от лица управляющей компании якобы для актуализации личных данных жильцов. По словам Соловьёва, похожее сообщение нередко дублируют в поддельных чатах дома, которые преступники создают специально под одну атаку. Далее человека просят подтвердить операцию кодом или переходом по ссылке.

Тройку замыкает хорошо знакомая, но от этого не менее опасная история с установкой домофона. Теперь злоумышленники прикрываются решением общего собрания, на котором будущая жертва будто бы не присутствовала. Чтобы документ обрёл силу, собственнику предлагают проголосовать онлайн, перейдя по вредоносной ссылке.

Четвёртое место эксперт отдал липовым квитанциям: людям присылают требования провести сверку или доплатить налог на недвижимость. Замыкает пятёрку голосование в интернете за какое-нибудь доброе дело — например, разбить клумбу во дворе, залатать яму на дороге, покрасить лавочку или смонтировать навес. Чтобы якобы поддержать инициативу, человеку достаточно нажать на ссылку, которую прислали аферисты.

