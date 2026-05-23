Россиян предупредили о новой схеме мошенников с установкой кондиционеров

Аномальная жара в России активизировала мошенников, которые под видом установки кондиционеров обманывают тысячи граждан, спасающихся от духоты — аферисты используют фишинговые сайты, поддельную рекламу и нейросети. Как работает схема и можно ли от неё защититься, рассказал 360.ru. эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

С его слов, смена сезонов традиционно вызывает рост интернет-запросов, чем моментально пользуются злоумышленники.

«Когда появляется тренд, связанный с изменениями климата, мошенники перехватывают трафик через фишинговые ссылки и рекламу. Если поддельному сайту удалось пройти модерацию в системах контекстной и таргетированной рекламы, начинается разработка легитимного на вид предложения», — пояснил он.

По словам эксперта, теперь у преступников появился мощный союзник — искусственный интеллект. Нейросети помогают им создавать убедительные тексты и генерировать договоры-счета, которые внешне неотличимы от документов настоящих магазинов климатической техники.

