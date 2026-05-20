Мокрое дело: Мошенники спекулируют на теме отключения воды для обмана россиян

Мошенники могут использовать тему летних отключений горячей воды для обмана россиян, так как сообщения из сферы ЖКХ не вызывают такой настороженности, как просьбы перевести деньги, предупредили эксперты, опрошенные газетой «Известия». Так, в 2026 году одной из тенденций может стать использование искусственного интеллекта для создания фишинговых сайтов, неотличимых от страниц служб ЖКХ, и генерации сообщений без типичных ошибок, а также переход на QR-коды, поскольку пользователи стали внимательнее относиться к подозрительным ссылкам.

Сценарий выглядит так: под предлогом оповещения о графике отключения воды рассылают фишинговые ссылки через мессенджеры, соцсети и СМС. Перейдя по ссылке, жертва рискует скачать вредоносное ПО или передать конфиденциальную информацию злоумышленникам. В мае 2025 года была массовая рассылка писем с «проверкой графика отключения воды», ссылка вела на поддельный сайт «Госуслуг», в июле–августе использовалась схема с фальшивыми телеграм-ботами.

Кроме того, в ходу классические звонки лже-сотрудников «Водоканала» о срочной замене счётчиков или проверке воды с выманиванием кодов из СМС и взлом аккаунтов председателей ТСЖ в Telegram, от имени которых рассылали требования оплатить услуги по фишинговой ссылке. Графики отключения горячей воды нужно искать только на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций или на портале «Госуслуг», открывая их вручную через браузер, и никогда не переходить по ссылкам из сообщений и писем на тему ЖКХ, подчеркнули специалисты.

Ранее МВД предупредило россиян о мошеннической схеме, нацеленной на их накопления. Кроме того, названа новая схема аферистов с графиками отключения горячей воды.