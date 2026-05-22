Оранжевый уровень — до свидания! Погода в Москве на выходных порадует долгожданной прохладой

В Москве продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Однако высокие температуры отступят от столичного региона уже в выходные. Прогнозом на 23 и 24 мая с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 22 мая, днём ожидается +28–30 градусов, возможна локальная гроза. Но уже в субботу жара начнёт отступать: ночью +16–18, днём +23–25, местами небольшой дождь. В воскресенье — без существенных осадков, ночью +14–16, днём +22–24.

Температура всё ещё будет выше климатической нормы, но уже не на 7–8 градусов, а на 3–4. Ветер не более 5–10 м/с. Атмосферное давление в субботу — 751 мм рт. ст., в воскресенье — 749.

«Погода в предстоящие выходные в Москве будет вполне комфортной для отдыха», — заключила метеоролог.

Перепады температур в мае чреваты последствиями для здоровья россиян. Гражданам советуют по возможности оставаться дома, избегать перегрузок и выходить на улицу вечером, когда жара спадает. По словам экспертов, если человек понимает, что на фоне изменения атмосферного давления у него может подниматься артериальное давление, стоит чуть-чуть увеличить дозу гипотензивных препаратов.