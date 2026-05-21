Панические атаки и мигрени: Как москвичам пережить 15-градусный перепад температуры на следующей неделе

Резкие перепады температуры в мае могут вызвать головные боли, скачки давления и даже панические атаки у метеозависимых людей. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров накануне грядущих 15-градусных скачков температуры в мае.

По словам медика, особенно тяжело смену погоды переносят люди с нарушениями работы вегетативной нервной системы. У части пациентов жара провоцирует слабость и падение давления, у других проблемы начинаются именно при резком похолодании.

«В момент перепада у них могут происходить нарушения сердечного кровообращения, возможны элементы панических атак, головные боли на фоне смены атмосферного давления», — отметил Комаров.

Невролог уточнил, что перепад в 15 градусов сам по себе не считается критичным для организма. Однако людям с метеозависимостью всё равно стоит соблюдать щадящий режим. Врач посоветовал по возможности оставаться дома, избегать перегрузок и выходить на улицу вечером, когда жара спадает. Также важно нормализовать сон и больше отдыхать.

Отдельно Комаров напомнил о контроле давления. По его словам, пациентам с гипертонией иногда требуется корректировка дозировки препаратов в период резкой смены погоды.

Если выходить на улицу — в магазин или куда-то ещё — лучше делать это в вечернее время, когда уже прохлада и более нормальная солнечная инсоляция. Больше времени уделять отдыху, отрегулировать режимы сна и бодрствования. А также отрегулировать медикаментозную поддержку: если человек понимает, что на фоне изменения атмосферного давления у него может подниматься артериальное давление, стоит чуть-чуть увеличить дозу гипотензивных препаратов. Врач-невролог Александр Комаров

