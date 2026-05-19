Москва разогрелась до первых +30: «Часовой погоды» ждёт рекорда

В Москве температура воздуха впервые поднялась до +30 градусов. Об этом сообщил в Telegram-канале «Часовой погоды» телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, жару уже зафиксировали сразу на нескольких городских метеостанциях.

«Первые +30! В Москве, в центре города, на автоматической метеостанции Балчуг +30,0, в Строгино +30,4. Впереди еще 3-4 часа разогрева. Ждем рекорд!» — написал Тишковец.

Самые высокие значения пока отмечены в Строгино, где температура достигла +30,4 градуса. В центре города, на Балчуге, зафиксировали ровно +30. Метеоролог отметил, что день ещё не вышел на температурный максимум. По его оценке, впереди остаётся несколько часов дальнейшего прогрева воздуха. Если жара усилится, в Москве может быть установлен новый температурный рекорд.

Для Москвы отметка в +30 градусов в мае — уже полноценная летняя жара, особенно если такой максимум фиксируют не только на окраинах, но и в центре города. Обычно самые высокие значения приходятся на дневные часы, когда воздух успевает прогреться после полудня.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по словам учёных, природный феномен Эль-Ниньо принесёт в Россию жаркое лето, однако никаких катастрофических последствий для нашей страны не будет. Однако метеозависимым придётся столкнуться с локальными скачками давления и влажности.