Погодная бомба замедленного действия: Что известно о грядущем «супер Эль-Ниньо»

Учёные-климатологи бьют тревогу: в ближайшее время мир может столкнуться с «супер Эль-Ниньо» – крайне сильным климатическим явлением, способным вызвать рекордную жару, масштабные наводнения и другие погодные аномалии по всему земному шару. По их оценкам, этот случай может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений, пишет New-Science.ru. Сейчас мировая погода меняется, уходя от Ла-Нинья к более спокойному состоянию. Но прогнозы говорят, что уже к июню Эль-Ниньо может вернуться, и шансы на это составляют примерно 70%.

Эль-Ниньо и его противоположность, Ла-Нинья, являются ключевыми циклами погоды, повторяющимися каждые 2-7 лет и влияющими на глобальный климат. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в экваториальной части Тихого океана, что смещает тепло и меняет атмосферные процессы. Ла-Нинья, напротив, связана с охлаждением вод и смягчает последствия Эль-Ниньо. Нейтральная фаза наступает, когда эти процессы сбалансированы. Переход между фазами обычно происходит весной, но пик явления приходится на конец года или начало следующего.

Температурные колебания при этих явлениях (1-3°C) существенно влияют на осадки, жару и активность ураганов. По данным американских климатологов, Земля переходит от Ла-Нинья к нейтральному состоянию, но прогнозируется быстрое развитие Эль-Ниньо, что вызывает опасения. Метеорологи предупреждают о возможности беспрецедентных погодных явлений. Вероятность формирования Эль-Ниньо к июню оценивается в 70%, а к концу года – в 94%.

Точная сила будущего эпизода пока неизвестна, но текущее потепление океана указывает на интенсивный сценарий. Британские метеорологи также прогнозируют рост вероятности очень сильного Эль-Ниньо, возможно, самого мощного в XXI веке. Некоторые модели сравнивают его потенциал с катастрофическим Эль-Ниньо 1877 года, которое вызвало массовый голод и миллионы жертв.

Точные регионы, которые пострадают больше всего, пока не определены, так как последствия зависят от множества факторов. Однако, объем аномально теплых подповерхностных вод в Тихом океане сейчас один из самых больших за всю историю наблюдений, что является ключевым фактором для развития Эль-Ниньо. Это явление обычно усиливает жару в одних регионах (Австралия, Африка, Индия, Южная Америка) и увеличивает осадки и риск наводнений в других (юг США, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). Также Эль-Ниньо снижает активность атлантических ураганов, но повышает вероятность мощных штормов в Тихом океане.

