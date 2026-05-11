День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 11:44

Погодная бомба замедленного действия: Что известно о грядущем «супер Эль-Ниньо»

Учёные прогнозируют приход «супер Эль-Ниньо» к июню с вероятностью 70%

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Учёные-климатологи бьют тревогу: в ближайшее время мир может столкнуться с «супер Эль-Ниньо» – крайне сильным климатическим явлением, способным вызвать рекордную жару, масштабные наводнения и другие погодные аномалии по всему земному шару. По их оценкам, этот случай может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений, пишет New-Science.ru. Сейчас мировая погода меняется, уходя от Ла-Нинья к более спокойному состоянию. Но прогнозы говорят, что уже к июню Эль-Ниньо может вернуться, и шансы на это составляют примерно 70%.

Эль-Ниньо и его противоположность, Ла-Нинья, являются ключевыми циклами погоды, повторяющимися каждые 2-7 лет и влияющими на глобальный климат. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в экваториальной части Тихого океана, что смещает тепло и меняет атмосферные процессы. Ла-Нинья, напротив, связана с охлаждением вод и смягчает последствия Эль-Ниньо. Нейтральная фаза наступает, когда эти процессы сбалансированы. Переход между фазами обычно происходит весной, но пик явления приходится на конец года или начало следующего.

Температурные колебания при этих явлениях (1-3°C) существенно влияют на осадки, жару и активность ураганов. По данным американских климатологов, Земля переходит от Ла-Нинья к нейтральному состоянию, но прогнозируется быстрое развитие Эль-Ниньо, что вызывает опасения. Метеорологи предупреждают о возможности беспрецедентных погодных явлений. Вероятность формирования Эль-Ниньо к июню оценивается в 70%, а к концу года – в 94%.

Точная сила будущего эпизода пока неизвестна, но текущее потепление океана указывает на интенсивный сценарий. Британские метеорологи также прогнозируют рост вероятности очень сильного Эль-Ниньо, возможно, самого мощного в XXI веке. Некоторые модели сравнивают его потенциал с катастрофическим Эль-Ниньо 1877 года, которое вызвало массовый голод и миллионы жертв.

Точные регионы, которые пострадают больше всего, пока не определены, так как последствия зависят от множества факторов. Однако, объем аномально теплых подповерхностных вод в Тихом океане сейчас один из самых больших за всю историю наблюдений, что является ключевым фактором для развития Эль-Ниньо. Это явление обычно усиливает жару в одних регионах (Австралия, Африка, Индия, Южная Америка) и увеличивает осадки и риск наводнений в других (юг США, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия). Также Эль-Ниньо снижает активность атлантических ураганов, но повышает вероятность мощных штормов в Тихом океане.

Учёные считают, что глобальное потепление может изменить климат Земли навсегда
Учёные считают, что глобальное потепление может изменить климат Земли навсегда

Ранее сообщалось, что Турции грозит опустынивание. Если изменение климата будет идти теми же темпами (рост температур, изменение осадков, снижение влажности почвы), то к 2040-м годам засушливый или даже пустынный климат, который сейчас наблюдается на севере Сирии, может проникнуть в Турцию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Экология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar