Без еды, воды и как в Сирии: Турков предупредили, что часть страны может стать пустыней

В 2026 году в ряде регионов Турции возможны температурные рекорды, как и в 2025-м. Такой прогноз дал профессор Босфорского университета Мурат Тюркеш. Об этом учёный сказал в расговоре с газетой Milliyet.

«Вероятность мощного Эль-Ниньо (аномально жаркой погоды и засухи, — Прим. Life.ru) существует в Центральной Анатолии, на юго-западе и юго-востоке республики», — заявил он.

Тюркеш также предупредил, что части Турции грозит формирование пустынного климата. Если изменение климата будет идти теми же темпами (рост температур, изменение осадков, снижение влажности почвы), то к 2040-м годам засушливый или даже пустынный климат, который сейчас наблюдается на севере Сирии, может проникнуть в Турцию.

Это затронет обширные территории Юго-Восточной Анатолии, центральные и южные районы, запад и европейскую часть Турции — Фракию. Реализация этого сценария означает, что Турция столкнётся с физической и экономической нехваткой воды и угрозами продовольственной безопасности.

