«Мясники и таксисты»: За медицинский туризм в Турции можно поплатиться жизнью или органами

Медицинский туризм в Турции привлекает россиян и европейцев низкими ценами на пластическую хирургию, стоматологию и пересадку волос, однако за этим нередко скрываются серьёзные риски вплоть до летального исхода. Об этом информирует «Лента.ру».

По данным издания, одна россиянка приехала в турецкую клинику за винирами, но ей практически уничтожили зубы — вместо накладок установили коронки и мосты, возникла инфекция. Другая гражданка РФ перенесла четыре повторные операции после пластики груди, назвав доктора «мясником». Американский хирург пояснил, что такие операции нередко проводят люди без медицинского образования, например бывшие таксисты.

Самыми жуткими остаются случаи со смертельным исходом. У 26-летней британки остановилось сердце во время операции по уменьшению желудка. Другая британка умерла после тройной косметической операции в Стамбуле, а её тело вернули на родину без сердца, мозга, лёгких и фрагментов кишечника. В прошлом году также сообщалось о гибели двоих британцев после пересадки волос.

