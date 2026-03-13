Россиянка отправилась в Турцию за голливудской улыбкой, но получила рот Бабы-яги

Россиянка рассказала о серьёзных осложнениях после стоматологического лечения в Турции. Девушка хотела установить виниры и получить голливудскую улыбку, но в итоге столкнулась с болезненными последствиями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам девушки, в марте она обратилась в турецкую клинику для установки виниров. Во время процедуры зубы спилили настолько сильно, что от нижних почти ничего не осталось. Позже пациентка выяснила, что вместо виниров ей фактически установили коронки и мосты на несколько зубов. Уже на следующий день после процедуры появилась сильная боль.







В клинике начали удалять воспалённые нервы — их оказалось целых шесть. Через некоторое время боль вернулась. Таблетки не помогали, поэтому она обратилась в экстренную стоматологию, где врачи обнаружили сильное воспаление и срочно удалили ещё несколько нервов. На следующий день у пациентки сильно опухла щека. Медики предупредили, что инфекция начала распространяться и при более позднем обращении могла потребоваться госпитализация. Кроме того, одна из установленных коронок треснула.

Сейчас ей предлагают новое лечение. Одну конструкцию заменить отдельно нельзя — придётся ломать соседнюю и делать двойную. Стоимость восстановления оценивается примерно в две тысячи долларов, а пока девушке приходится ждать, пока спадёт воспаление.

