Регион
12 марта, 17:56

Женщина обращалась к врачам 301 раз за год, но спасение так и не пришло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

В Стамбуле зафиксирован необычный медицинский «рекорд». Как сообщил глава городского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер, одна из жительниц мегаполиса за год обратилась к врачам 301 раз. Об этом пишет газета Sabah.

«В среднем стамбульцы обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра — я лично вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена — есть тётушка, которая за год обращалась к врачам 301 раз, упокоит Аллах её душу», — рассказал чиновник. Какие именно жалобы беспокоили женщину, он не уточнил.

Гюнер также привёл статистику работы системы здравоохранения города. По его словам, в 2025 году врачи в Стамбуле провели около 207 миллионов медицинских осмотров, при этом более 80% из них пришлось на государственные клиники. Кроме того, за год медики выполнили более 2,6 миллиона операций.

Ранее врачи из Кабардино-Балкарии выходили малышку весом всего 495 граммов. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое, медики мгновенно включились в работу и сделали всё возможное для спасения.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

