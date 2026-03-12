«Оземпик» и кости: Врач опровергла слухи о страшной побочке популярного препарата

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Анна Одерий опровергла распространяемый в социальных сетях миф о том, что популярный препарат для снижения веса «Оземпик» разрушает кости и многократно повышает риск заболеваний опорно-двигательного аппарата. Свой эксклюзивный комментарий она дала в беседе с Life.ru.

Эксперт отметила, что на просторах интернета действительно нередко встречаются тревожные утверждения о препаратах для снижения веса. Один из таких — тезис о том, что «Оземпик» якобы разрушает кости и существенно повышает риск заболеваний опорно-двигательного аппарата. В качестве подтверждения приводятся данные исследования с участием 150 тысяч пациентов и цифры о росте риска остеопороза, подагры и остеомаляции. Однако в действительности он ничем не доказан.

«Оземпик» содержит активное вещество — семаглутид, относящийся к группе агонистов рецепторов GLP-1. Изначально препараты этой группы разрабатывались для лечения сахарного диабета 2-го типа, а впоследствии продемонстрировали эффективность и в снижении массы тела. Механизм действия включает несколько ключевых эффектов: усиление выработки инсулина после приёма пищи; замедление опорожнения желудка; снижение аппетита за счёт воздействия на центры насыщения в головном мозге. Благодаря этим свойствам агонисты GLP-1 широко применяются в эндокринологии и метаболической медицине. Анна Одерий Врач-эндокринолог «СМ-Клиники»

Врач пояснила, что сообщения о росте риска на 30% обычно опираются на наблюдательные исследования, в рамках которых учёные анализируют медицинские базы данных и выявляют статистические корреляции. Важно понимать, что такие исследования не доказывают причинно-следственную связь, а лишь фиксируют совместное возникновение двух явлений. Пациенты, принимающие агонисты GLP-1, чаще всего находятся в старшей возрастной группе, имеют ожирение, страдают сахарным диабетом и принимают другие лекарства, и каждый из этих факторов сам по себе повышает вероятность заболеваний костной системы.

«Поэтому наблюдаемые корреляции могут не отражать реального влияния препарата. Фраза «рост риска на 30 %» звучит пугающе, но без контекста она может вводить в заблуждение. Например, если среди 1000 человек без лечения заболевание развивается у десяти, а у получающих терапию — у 13, то формально это увеличение на 30 %. Однако в абсолютных цифрах разница составляет всего три случая на тысячу человек», — объяснила Одерий.

Эндокринолог также подчеркнула, что в доказательной медицине приоритет отдаётся оценке абсолютного риска, а не относительного. Именно абсолютные показатели в подобных исследованиях обычно оказываются незначительными. Более того, по словам медика, некоторые исследования фиксируют нейтральный или даже слегка положительный эффект на состояние костей, особенно на фоне улучшения метаболического контроля.

Ещё один важный аспект, который часто упускают из виду: любое существенное снижение массы тела — независимо от метода — может сопровождаться небольшим уменьшением минеральной плотности костей из-за снижения механической нагрузки на скелет. Однако этот эффект связан с самим процессом похудения, а не с действием конкретного препарата, считает специалист.

«Упоминание подагры в подобных публикациях также требует пояснений. Подагра развивается на фоне повышения уровня мочевой кислоты в крови. При быстром снижении веса концентрация мочевой кислоты может временно возрастать — это известный метаболический феномен. Однако долгосрочные наблюдения свидетельствуют, что нормализация массы тела, напротив, снижает риск развития подагры», — добавила эндокринолог.

По словам эксперта, ведущие эндокринологические и диабетологические ассоциации продолжают рекомендовать агонисты GLP-1 для лечения ожирения, сахарного диабета 2-го типа и метаболического синдрома.

Утверждения о «разрушении костей» под действием «Оземпика» — это искажение научных фактов, убеждена специалист. Хотя препарат имеет известные побочные эффекты (в основном ЖКТ-характера), нет никаких качественных клинических данных, подтверждающих его негативное влияние на костную ткань.

