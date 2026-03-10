Потянула и вытащила бинт: Россиянка четыре месяца ходила с марлей в животе после пластики за 750 тысяч

41‑летняя жительница Хабаровска Валерия (имя изменено) решилась на масштабную коррекцию фигуры. По рекомендации подруги она отправилась через всю страну в калининградский медцентр доктора Першина, где за 750 тысяч рублей ей за одну операцию провели абдоминопластику, бодилифт, липосакцию и липолифтинг, удалив 4 литра жира. Хирурги заверили пациентку, что всё прошло успешно, и отправили домой на Дальний Восток, пишет Baza.

Всего через пару дней живот женщины покрылся чёрными пятнами, поднялась температура, а из воспалённых швов начала вытекать жидкость. Врач заверил её, что это послеоперационное восстановление и скоро всё пройдёт. Но даже за четыре месяца состояние не улучшилось. А во время очередной обработки швов на животе Валерия заметила торчащую нитку. Она потянула за неё и достала целый кусок марли.

Медики клиники развели руками — заявили, что не используют такие материалы в работе, и не понимают, как бинт мог оказаться внутри брюшной полости. В крайне тяжёлом состоянии Валерии вновь пришлось лететь за 7 тысяч километров на повторную операцию. Полное обследование выявило множественные осложнения: кисты в груди и жидкостные образования в ягодицах.

Валерия всё ещё надеется получить эстетичное тело и готовится исправлять ошибки хирургов в другом медцентре. Её юрист Николай Чернышук подал иск к калининградской клинике на 10 миллионов рублей. Сейчас они ожидают результатов судебно‑медицинской экспертизы.

