10 марта, 14:57

Пациентка обвинила московского хирурга в неудачной пластике и домогательствах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Жительница Казани Эльвира обвиняет московского хирурга из клиники «Время красоты» в домогательствах и неудачной пластической операции. За 265 тысяч рублей ей сделали эндоскопический лифтинг, но результат оказался ужасающим: гноящиеся швы, втянутые рубцы, впадина над бровью и проплешины на лбу, передаёт Mash.

Пациентка обвинила московского хирурга в неудачной пластике и домогательствах. Фото © Mash

Как утверждает женщина, доктор Орхан Фатуллаев, проводивший операцию, не имеет диплома пластического хирурга — он стоматолог и челюстно-лицевой хирург. Во время осмотров он якобы требовал, чтобы пациентка оголяла грудь, игнорируя вопросы о необходимости таких действий.

На исправление последствий Эльвира потратила больше миллиона рублей. У неё диагностировали ПТСР. Женщина теперь требует 1,7 млн рублей компенсации. Фатуллаев назвал обвинения в домогательствах хайпом и заявил, что его квалификации достаточно. В клинике ситуацию не комментируют.

«Не создаём копии»: Пластический хирург раскрыл, как распознать зависимость от операций

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске сразу несколько женщин заявили о неудачных операциях у местного пластического хирурга Ивана Авдеева. Одна из пациенток утверждает, что после подтяжки груди с имплантами почти за 500 тысяч рублей получила серьёзные проблемы со здоровьем и внешностью, а другая рассказала, что после подтяжки лица и SMAS-лифтинга у неё за ухом осталась нить и образовалось отверстие.

Александра Мышляева
